Москва10 апрВести.Семнадцатилетняя фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России.
Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства спорта РФ от 30 марта, пишет "Спорт-экспресс".
В материале указывается, что спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
На данный момент Двоеглазова является серебряным лауреатом Чемпионата России-2026 и обладательницей золотой медали финала российского Гран-при.
Ранее сообщалось, что фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава стали знаменосцами грузинской сборной на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.