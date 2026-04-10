Москва10 апр Вести.Семнадцатилетняя фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства спорта РФ от 30 марта, пишет "Спорт-экспресс".

В материале указывается, что спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

На данный момент Двоеглазова является серебряным лауреатом Чемпионата России-2026 и обладательницей золотой медали финала российского Гран-при.

Ранее сообщалось, что фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава стали знаменосцами грузинской сборной на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.