Москва1 мая Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова, известная болельщикам под девичьей фамилией Трусова, продемонстрировала блестящую спортивную форму на гастрольном ледовом шоу группы Этери Тутберидзе. Спортсменка успешно выполнила четверной тулуп, что стало ее первым подобным прыжком после перерыва, связанного с рождением ребенка.

О своем успехе 21-летняя фигуристка рассказала подписчикам в Telegram-канале, опубликовав видео с прыжком.

В августе прошлого года у Александры и ее супруга Макара родился сын. В активе 21-летней спортсменки несколько титулов: она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером мирового первенства 2021 года, а также неоднократно поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.