Тарасова уверена, что Петросян ушла от Тутберидзе не из-за завершения карьеры

Тарасова отреагировала на уход Петросян от Тутберидзе Тарасова уверена, что Петросян ушла от Тутберидзе не из-за завершения карьеры

Москва20 июл Вести.Уход 19-летней трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе не означает, что юная спортсменка завершает спортивную карьеру. Таким мнением с ТАСС поделилась Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

20 июля Аделия Петросян объявила в соцсетях о своем уходе из группы Тутберидзе. По словам фигуристки, решение далось ей непросто, но она благодарна тренерам и уважает их.

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По ее словам, на момент Олимпийских игр Петросян была лучшей. Татьяна Тарасова также добавила, что "переходят все", а сейчас лето, можно подумать. Заслуженный тренер напомнила о случаях перехода других спортсменов и уточнила, что к ней тоже переходили фигуристы.

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В феврале на Олимпийских играх в Италии Аделия Петросян заняла шестое место.