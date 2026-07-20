Москва20 июлВести.Фигуристка Аделия Петросян не намерена завершать карьеру после ухода из группы тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Аделия Петросян не планирует завершать карьеру. Ранее фигуристка не очень активно тренировалась, но продолжала выходить на лед. Аделия рассматривала разные варианты, после новости о допуске раздумывает о продолжении карьерысказал источник агентства
Ранее 20 июля Петросян сообщила о своем уходе от Тутберидзе.
Петросян 19 лет, она выступала на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, где заняла шестое место в турнире по одиночному катанию. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России.