Фигуристка Петросян не намерена завершать карьеру послу ухода от Тутберидзе Аделия Петросян не намерена завершать карьеру фигуристки

Москва20 июл Вести.Фигуристка Аделия Петросян не намерена завершать карьеру после ухода из группы тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Аделия Петросян не планирует завершать карьеру. Ранее фигуристка не очень активно тренировалась, но продолжала выходить на лед. Аделия рассматривала разные варианты, после новости о допуске раздумывает о продолжении карьеры сказал источник агентства

Ранее 20 июля Петросян сообщила о своем уходе от Тутберидзе.

Петросян 19 лет, она выступала на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, где заняла шестое место в турнире по одиночному катанию. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России.