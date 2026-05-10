Москва10 мая Вести.Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву нельзя назвать предательницей, но та поступила неправильно, уехав из России, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Она также считает, что Исинбаева говорила искренне о том, что всегда защищала честь РФ и с гордостью слушала отечественный гимн, однако "это было раньше".

Я так боюсь слова "предатель". Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 2022 году сколько у нас людей уехало… Я Исинбаеву ни в чем не защищаю и не поддерживаю… Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно сказала Роднина изданию Sport24

Исинбаева завоевала золотые медали в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине, в 2012 выиграла бронзовую медаль в Лондоне, с 2016 по 2024 годы спортсменка была членом Международного олимпийского комитета.

С 2023 года Исинбаева проживает в Испании с мужем и детьми, но в январе 2025 года приезжала в Россию на похороны тренера Евгения Трофимова, который готовил ее с 1997 по 2006 годы.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщал, что на Исинбаеву подали в суд за внушительную задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Также у чемпионки накопился долг в почти 1 миллион рублей перед Федеральной налоговой службой России.