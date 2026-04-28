SHOT: на Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по "коммуналке" SHOT: Елена Исинбаева накопила задолженность по ЖКУ на полмиллиона рублей

Москва28 апр Вести.На Елену Исинбаеву, которая с мужем и детьми живет в Испании, подали в суд из-за внушительного долга по жилищно-коммунальным услугам, сообщает SHOT.

За три года у спортсменки накопилась задолженность в 440 тысяч рублей за две квартиры в Москве.

Платежки за квартиру в ЖК "Дом в Сокольниках" на Русаковской улице составили 360 тысяч (рублей - ред.), из них 329 тысяч за неоплаченный капремонт сказано в сообщении

Во второй квартире в ЖК "Акватория" площадью 121 м² значится долг за водоснабжение на 81 тысячу.

Кроме того, у Исинбаевой накопился долг на 920 тысяч перед Федеральной налоговой службой.