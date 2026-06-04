Москва4 июн Вести.Поведение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, будучи членом Международного олимпийского комитета (МОК), не захотела отстаивать интересы России, цинично. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В разговоре с РИА Новости он заявил, что спортсменка сделала свой выбор и теперь живет с его последствиями.

Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? сказал Фетисов в кулуарах ПМЭФ

Он добавил, что Исинбаева — одна из немногих, кто принял решение не возвращаться в Россию.

Все остальные здесь. Великие хоккеисты возвращаются в Россию, хотя могли остаться там и жить спокойно. У них для этого есть все, но они выбирают жить по-другому отметил Фетисов

Исинбаева с 2023 года проживает в Испании с мужем и детьми. Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба может заблокировать счета спортсменки из-за долга в 705 тысяч рублей.