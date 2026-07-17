Москва17 июл Вести.Судебные приставы принудительно списали деньги со счетов двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Деньки списаны в счет погашения долга спортсменки за дачный участок в Волгоградской области. Вместе с основной суммой взыскали и исполнительский сбор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу волгоградского Управления ФССП.

Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором говорится в сообщении

Исинбаева не платила за пользование общим имуществом в садоводческом товариществе в 2024–2025 годах. Товарищество обратилось в суд: общая сумма требований составила более 55 тысяч рублей — сюда вошли сам долг (свыше 32 тысяч рублей), пени (20,5 тысячи рублей) и госпошлина (2 тысячи рублей). Мировой судья вынес приказ о взыскании.

Это не единственный финансовый эпизод с участием спортсменки. Ранее она погасила долг перед налоговой службой — более 705 тысяч рублей. А в 2026 году энергетическая компания пыталась через суд взыскать с нее долг по коммунальным платежам, но оба заявления вернули.

Елена Исинбаева — известная легкоатлетка, чемпионка Олимпиад 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине в прыжках с шестом, также у нее есть бронзовая медаль Игр 2012 года в Лондоне. Сейчас бывшая спортсменка живет в Испании.