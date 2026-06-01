Исинбаева задолжала налоговой более 700 тысяч рублей Спортсменке Исинбаевой грозит блокировка счетов из-за долга в 705 тысяч рублей

Москва1 июн Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе около 705 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы.

Согласно данным на 1 июня, за спортсменкой числится задолженность по налогам, однако ее банковские счета в настоящее время не заблокированы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "БИР-Аналитик".

В августе прошлого года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за задолженности в размере 283,6 тысячи рублей. Однако в том же месяце ограничения были сняты после урегулирования ситуации.

С 2023 года Исинбаева живет в Испании с мужем и детьми. В январе 2025 года спортсменка приезжала в Россию на похороны тренера Евгения Трофимова, который готовил ее к соревнованиям с 1997 по 2006 годы.