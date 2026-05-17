РИА Новости: Оксана Самойлова задолжала более 4 млн руб. по налогам и платежам

СМИ: Оксана Самойлова задолжала более 4 млн рублей по налогам и платежам РИА Новости: Оксана Самойлова задолжала более 4 млн руб. по налогам и платежам

Москва17 мая Вести.Блогер Оксана Самойлова задолжала государству более 4 миллионов рублей по налогам и отчислениям за рекламу, пишет агентство РИА Новости РИА Новостисо ссылкой на данные налоговой службы.

В материале агентство сказано, что у блогера числится долг перед ФНС сумму свыше 3,32 миллиона рублей. Также утверждается, что Самойлова должна Роскомнадзору более 714 тысяч рублей обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.

Из материалов судебных приставов, как пишет агентство, также следует, что в отношении Самойловой завели исполнительное производство о взыскании 300 рублей штрафа за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

1 апреля СМИ сообщили, что Оксана Самойлова и ее бывший муж, рэпер Джиган, заключили мировое соглашение по поводу раздела совместно нажитого имущества. До этого блогер заявляла о брачном договоре, согласно которому все совместное имущество переходит ей.