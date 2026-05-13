Москва13 мая Вести.Супруг российской певицы Виктории Дайнеко, предприниматель Беркели Овезов накопил шестимиллионную задолженность перед кредиторами и государством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно базам данных ФССП, с 2024 года в отношении бизнесмена было инициировано шесть исполнительных производств. Три дела, возбужденные в 2025 году, были прекращены, так как приставы не смогли обнаружить у должника имущество или активы, которые можно было бы изъять для погашения долгов.

В настоящее время основной объем претензий к супругу артистки распределен по двум направлениям: 3,3 миллиона рублей составляют долги по банковским кредитам, еще 2,3 миллиона рублей взыскиваются в рамках иных имущественных споров в пользу физических и юридических лиц.

Кроме того, в апреле текущего года в отношении Овезова было открыто производство по взысканию четырех тысяч рублей. Судебные документы указывают на то, что это требование связано с неуплатой налогов и обязательных сборов.

