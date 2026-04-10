Гособвинение запросило для бывшего мужа Лерчек 7,5 года за аферу с деньгами

Москва10 апр Вести.Государственный обвинитель попросил приговорить Артема Чекалина (бывшего супруга Валерии Чекалиной, известной как Лерчек) к 7 годам и 6 месяцам колонии по делу о незаконных валютных махинациях, передает ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы.

Валерия и Артем Чекалины обвиняются в выводе за пределы России порядка 250 миллионов рублей, полученных при продаже фитнес-марафонов Лерчек. Судебный процесс в отношении Валерии Чекалиной был приостановлен после того, как у женщины обнаружили рак желудка в четвертой степени. В настоящее время она проходит лечение.

Прошу признать Чекалина виновным … и назначить подсудимому 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима обратился к суду прокурор

В качестве дополнительного наказания гособвинитель затребовал для подсудимого штрафа в размере почти 200 миллионов рублей. При этом он попросил учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении у Чекалина трех малолетних детей и пожилых родителей.