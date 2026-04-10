Экс-муж Лерчек рассказал, что после обнаружения рака она "старается держаться"

Артем Чекалин рассказал, как Лерчек с онкологией пытается "жить жизнь"

Москва10 апр Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой был обнаружен рак желудка четвертой степени, старается держаться и "жить жизнь", рассказал ТАСС ее бывшей муж Артем Чекалин.

По его словам, подруги, которые приезжали к ней в гости, рассказывают, что она старается бодро держаться.

Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь отметил Артем Чекалин

Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В середине марта Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение дела в отношении Лерчек в связи с выявлением у нее рака желудка. Мера пресечения в виде домашнего ареста была заменена на запрет определенных действий.

Онкология у Лерчек была обнаружена сразу после того, как она родила четвертого ребенка. В настоящее время она проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Ранее возлюбленный Валерии Луиса Сквиччиарини сообщал, что после химиотерапии о нее стали выпадать волосы, и она решила побриться налысо.