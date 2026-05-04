Лечащаяся от рака желудка Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии

Блогер Лерчек закончила четвертый курс химиотерапии Лечащаяся от рака желудка Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии

Москва4 мая Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, завершила прохождение четвертого курса химиотерапии. Об этом в соцсетях сообщил тренер по танцам, отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини.

Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Всего ей предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

У Леры прошла 4-я химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа написал он

Онкология была обнаружена у Лерчек сразу после того, как она родила четвертого ребенка.

Валерия Чекалина обвиняется в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. После того, как стало известно о ее диагнозе, дело в отношении нее было приостановлено до выздоровления.

Бывший муж Лерчек Артем Чекалин был приговорен по данному делу к семи годам лишения свободы.