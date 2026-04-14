Москва14 апр Вести.Четвертого ребенка блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) назвали Даниэлем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении.

У Лерчек есть трое детей от экс-супруга Артема Чекалина, а в феврале 2026 года она родила еще одного малыша от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини.

Пара дала ребенку двойное имя, но чаще его называют Даниэль цитирует агентство своего собеседника

После выписки из роддома Лерчек доставили в онкологическую реанимацию, у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Накануне адвокат блогера рассказывал, что ее состояние остается тяжелым.