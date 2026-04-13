Москва13 апр Вести.Адвокат блогера Валерии Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что состояние Лерчек тяжелое. Его слова приводит MK.RU.

Несмотря на онкологию, Валерия пытается мыслить позитивно и не унывать.

Состояние Валерии очень тяжелое. Сами понимаете, рак на четвертой стадии с метастазами. Но Валерия сама по себе большой оптимист. Все, кто ее знают, говорят, что она "вечный двигатель" отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что бывшему мужу Лерчек Артему Чекалину вынесли приговор – ему дали семь лет колонии за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ.