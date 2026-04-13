Москва13 апрВести.Суд вынес решение по делу бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина. Фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы.
Артема Чекалина обвиняли в выводе в ОАЭ крупной суммы – более 250 миллионов рублей.
Также его оштрафовали на 194 млн рублей.
Ранее обвинение запросило для Чекалина наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы и штраф более чем 196 млн рублей.
Ранее сообщалось, что бывшая супруга Артема Лерчек попросила судью Екатерину Кузьмину проявить милосердие к отцу ее детей.