Экс-супруга Лерчек Артема Чекалина осудили на семь лет

Москва13 апр Вести.Суд вынес решение по делу бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина. Фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы.

Артема Чекалина обвиняли в выводе в ОАЭ крупной суммы – более 250 миллионов рублей.

Также его оштрафовали на 194 млн рублей.

Ранее обвинение запросило для Чекалина наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы и штраф более чем 196 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Артема Лерчек попросила судью Екатерину Кузьмину проявить милосердие к отцу ее детей.