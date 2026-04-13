Москва13 апр Вести.Представители защиты бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина обжалуют вынесенный ему обвинительный приговор в апелляционной инстанции, передает ТАСС.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Чекалина к 7 годам колонии и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Отбывать наказание осужденный будет колонии общего режима.

Подсудимый был признан виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов блогера.

Защита считает приговор незаконным и необоснованным и будет его обжаловать сказал юрист ТАСС

Он указал, что Чекалин должен был быть оправдан, поскольку погасил всю налоговую задолженность.

Накануне Лерчек обратилась к судье с просьбой проявить милосердие к отцу ее детей.