Приговор в отношении Артема Чекалина по делу о выводе валюты огласят в Москве

В Москве огласят приговор экс-супругу Лерчек по делу об афере с выводом средств

Москва13 апр Вести.Гагаринский суд столицы в понедельник огласит приговор по делу бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, сообщил ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Оглашение приговора состоится 13 апреля в 12.30 мск отметили в суде

Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на сумму более 250 млн рублей, которые получены от продажи фитнес-марафонов блогера.

Дело Лерчек суд выделил в отдельное производство и приостановил его рассмотрение в связи с прохождением Чекалиной лечения от онкологии. Ранее она направила судье Екатерине Кузьминой письмо, в котором попросила проявить милосердие к ее бывшему мужу и отцу троих ее детей.

Сам Артем Чекалин попросил суд назначить ему условное наказание в связи с необходимостью воспитывать детей.

Государственный обвинитель попросил приговорить Чекалина к 7 годам и 6 месяцам колонии. В качестве дополнительного наказания гособвинитель затребовал для подсудимого штрафа в размере почти 200 миллионов рублей.