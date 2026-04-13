Москва13 апр Вести.Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, которому суд вынес приговор в виде 7 лет лишения свободы, будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы.

Чекалин был признан виновным в совершении незаконных валютных операций со средствами, полученными от продажи фитнес-марафонов блогера. Его обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Суд приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме более 194 млн рублей говорится в сообщении надзорного органа в мессенджере MAX

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Накануне Лерчек обратилась к судье с просьбой проявить милосердие к отцу ее детей. Сама женщина в настоящее время проходит лечение от рака желудка. Ее дело суд выделил в отдельное производство и приостановил до выздоровления.