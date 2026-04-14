Москва14 апр Вести.Супруга родного брата Артема Чекалина Анна публично высказалась о приговоре, который сегодня вынесли блогеру – 7 лет колонии общего режима и штраф 196 миллионов рублей. Она поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду на пересмотр дела. Об этом сообщил информационный портал Super.ru.

Артем не совершал вменяемого преступления. Верим всем сердцем, что в апелляции приговор будет пересмотрен цитирует слова Анны Super.ru

Защита осужденного уже заявила, что будет обжаловать решение суда. Адвокат подчеркнул, что его клиент не признает себя виновным, хотя и согласился с фактом уклонения от налогов. Все долги, включая пени и штрафные санкции, были выплачены полностью.

Согласно материалам дела, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалин выводил денежные средства за границу по поддельным документам - речь идет о сумме более 250 миллионов рублей.