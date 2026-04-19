Москва19 апр Вести.Новость о семилетнем приговоре Артему Чекалину стала ударом для его детей. О реакции детей блогера рассказал его брат Аркадий. Слова мужчины приводит РЕН ТВ.

Аркадий отметил, что двойняшки Алиса и Богдан, а также маленький Лева очень привязаны к папе.

Знаете, трое детей, которые очень сильно привязаны к отцу. Артем как отец – он отличный отец, прямо от души, хороший очень. Вы знаете, эти слезы, которые я видел, когда они уезжали, это страшно. Сердце в клочья разрывалось сообщил брат Чекалина

Ранее стало известно, что Артема Чекалина признали виновным за вывод 250 миллионов рублей в ОАЭ. Его приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллионов рублей.

Бывшей жене блогера Валерии Чекалиной диагностировали рак четвертой стадии с метастазами. По этой причине уголовное дело в отношении нее было приостановлено. Дети находятся с ней.

Также у Лерчек недавно родился еще один ребенок от нового возлюбленного.