"Если вы видите это": Чекалин опубликовал видео, записанное до решения суда Артем Чекалин записал видеообращение до приговора и пообещал бороться за свободу

Москва15 апр Вести.Адвокаты блогера Артема Чекалина, которого осудили на семь лет за вывод 250 млн рублей в ОАЭ, опубликовали в соцсетях его видеообращение, записанное до вынесения приговора. В ролике он заявляет о своей невиновности и обещает предъявить все доказательства.

Если вы видите это видео, значит, меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины. Я ее не признаю сказал Чекалин

Как заявил сам блогер, он разрешил своим адвокатам передать все нужные документы журналистам и "юридическому сообществу". Помимо этого, он добавил, что до последнего сохранял веру в справедливость и закон.

Многие подумают, что я дурак. Я согласен, я не спорю, что оптимизировал налоги. И я считаю, что, во-первых, я их выплатил и сделал все для этого. Я заплатил в два с половиной раза больше, чем недоплатил уверяет он

Кроме того, Чекалин напомнил, что находится под следствием три года, полтора года из них - под домашним арестом. Блогер добавил, что у него развалилась семья, был разрушен бизнес, а бывшая жена Валерия Чекалина (Лерчек) "отдала свое здоровье". Чекалин полагает, что максимальное наказание уже понес. Он выразил надежду на то, что у него получится приобщить к делу официальные ответы банка о том, что "никто никакие документы не предоставлял". Чекалин добавил, в частности, что надеется на апелляцию и оправдание.

В понедельник, 13 апреля, Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей. Суд признал его виновным в незаконных валютных операциях с деньгами, вырученными от продажи фитнес-марафонов. Адвокаты Чекалина заявили, что планируют обжаловать этот приговор.

Бывшая жена блогера и мать его троих детей, Валерия Чекалина, также является фигуранткой уголовного дела. В феврале 2026 года Лерчек, находясь под домашним арестом, родила четвертого ребенка, отцом малыша стал ее новый возлюбленный - танцор из Аргентины. Сразу после этого Лерчек диагностировали рак желудка 4-й стадии. Близкие Лерчек утверждают, что болезнь оказалась запущенной из-за того, что ей, по их словам, не давали посетить врачей. Расследование в отношении Валерии Чекалиной пока приостановлено.