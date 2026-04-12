Москва12 апр Вести.Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, попросила судью Екатерину Кузьмину проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину, который обвиняется в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ, сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо Чекалиной.

Сама Лерчек в настоящее время проходит лечение от рака желудка. Ее дело суд выделил в отдельное производство и приостановил до выздоровления.

Письмо Чекалиной на имя председательствующей судьи передал представитель ее защиты.

Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми... Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы) написала Лерчек

Она также уточнила, что все задолженности перед налоговой службой были погашены.

Сам Артем Чекалин попросил суд назначить ему условное наказание в связи с необходимостью воспитывать троих детей.

Государственный обвинитель попросил приговорить Чекалина к 7 годам и 6 месяцам колонии.В качестве дополнительного наказания гособвинитель затребовал для подсудимого штрафа в размере почти 200 миллионов рублей.

Оглашение приговора назначено на 13 апреля.