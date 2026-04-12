Москва12 апр Вести.Уголовное преследование бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина может быть прекращено благодаря коллизии, связанной с отказом в возбуждении дела. Такое мнение высказал юрист Илья Русяев.

Чекалин обвиняется в выводе за границу более 250 миллионов рублей. Прокурор запросил для него 7,5 года колонии со штрафом 196 миллионов рублей.

В беседе с NEWS.ru Русяев напомнил, что 9 апреля следователь отказался возбуждать уголовное дело из-за полного погашения недоимки. Защита подала ходатайство о прекращении основного дела, сославшись на норму УПК. Прокурор возразил, судья взяла документы для изучения.

Исход целиком зависит от того, признает ли суд налоговый и валютный составы достаточно связанными между собой, чтобы применить эту норму сказал юрист

Второй осуществимый путь к смягчению наказания – заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Третий фигурант дела Роман Вишняк уже воспользовался этим механизмом и получил 2,5 года вместо запрошенных для Чекалина 7,5 лет.

Условие одно: обвиняемый должен предоставить следствию реально ценную информацию, помочь в розыске активов или изобличении иных участников схемы. Без содержательного сотрудничества прокурор такое соглашение не одобрит подчеркнул Русяев

Ранее сама Лерчек, проходящая лечение от рака желудка, обратилась в суд с просьбой о милосердии к бывшему мужу. Ее дело приостановлено до выздоровления.