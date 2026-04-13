Москва13 апр Вести.Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артем Чекалин, которого суд приговорил к 7 годам колонии и крупному штрафу, по крайней мере ближайшие две недели проведет на карантине в СИЗО-7 "Капотня" в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

После этого его переведут в колонию для отбывания наказания.

Как минимум ближайшие две недели бывший муж Лерчек будет находиться на карантине в "Капотне" пишет Baza

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Чекалина к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он был признан виновным в проведении незаконных валютных операций со средствами, полученными от реализации фитнес-марафонов Лерчек. Мужчину обвиняли в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

Защитники Чекалина сочли вынесенный ему приговор незаконным и заявили о намерении его обжаловать. Как заявил один из представителей защиты, его клиент должен был быть оправдан, поскольку полностью погасил налоговую задолженность.

Экс-супруга Чекалина Лерчек, которая в настоящее время проходит лечение от рака желудка, ранее обратилась к судье с просьбой проявить милосердие к отцу ее детей.

Уголовное дело самой Лерчек выделено в отдельное производство. Суд приостановил его до выздоровления женщины.