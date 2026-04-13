Артема Чекалина, приговоренного к 7 годам, взяли под стражу в зале суда

Москва13 апр Вести.Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, получивший 7 лет лишения свободы, был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, сообщает прокуратура Москвы.

Подсудимый был признан виновным в совершении незаконных валютных операций с деньгами, полученными от продажи фитнес-марафонов блогера. Чекалина обвиняли в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

Суд приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме более 194 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда говорится в сообщении надзорного органа в мессенджере MAX

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее Лерчек написала судье письмо, в котором попросила проявить милосердие к отцу ее детей. Лерчек сейчас проходит лечение от рака желудка. Ее дело было выделено в отдельное производство и приостановлено до выздоровления.