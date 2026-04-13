Москва13 апр Вести.Блогер Артем Чекалин, экс-супруг финтес-инфлюенсера Лерчек, невиновен в преступлениях, которые ему вменяют. Об этом ИС "Вести" заявил адвокат Чекалина Сергей Гуров.

Позиция стороны защиты изначально, как и позиция Артема, строилась на том, что он невиновен в том преступлении, в котором его обвиняли. Артем признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту вину сразу же осознал и исправил эту ошибку путем выплаты всех задолженностей. Речь идет не об уплате налогов, а именно о валютном составе, которого в действиях Артема, защита убеждена, в его действиях нет заявил юрист

Гуров подчеркнул, что защита считает приговор необоснованным, незаконным, намерена его обжаловать.

Ранее в понедельник Чекалин был признан виновным в совершении незаконных валютных операций со средствами, полученными от продажи фитнес-марафонов. Его обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Суд приговорил блогера к 7 годам тюремного заключения и штрафу в размере свыше 194 млн рублей.