"Будут у Валерии": адвокат раскрыл, где будут жить дети Чекалиных

Москва13 апр Вести.Валерия Чекалина (блогер Лерчек) будет присматривать за детьми, пока ее экс-супруг Артем будет в заключении. Об этом ИС "Вести" сообщил адвокат Константин Третьяков.

У них установлен режим общения. Артем пока в СИЗО, и дети будут пока у Валерии рассказал он

На данный момент, добавил Третьяков, блогер Лерчек проходит лечение.

Ситуация Валерии очень тяжелая, проходит лечение. Все это очень сложно, четвертая стадия онкологии с метастазами. Это очень серьезное заболевание. Валерия сама по себе большой оптимист. Все, кто ее знает, это вечный двигатель, поэтому она всегда на позитиве добавил он

В понедельник 13 апреля бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей. Он был признан виновным в совершении незаконных валютных операций со средствами, полученными от продажи фитнес-марафонов. Защита Чекалина намерена обжаловать приговор.