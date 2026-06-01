Москва1 июн Вести.Артем Чекалин, бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), попросил отменить ему приговор по делу о незаконном выводе средств с использованием подложных документов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

О просьбе блогера сообщил его адвокат Константин Третьяков. Чекалин хочет, чтобы его оправдали и отпустили из СИЗО. Адвокат уточнил, что Чекалин не имеет претензий к содержанию в месте заключения.

В 2024 году Валерию Чекалину, ее супруга Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Артема Чекалина приговорили к семи годам. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций. В данный момент он отбывает срок в СИЗО "Бутырка". Несмотря на то, что подсудимый воспитывает троих несовершеннолетних детей (их мать тяжело больна), суд отклонил ходатайство защиты о назначении условного срока.