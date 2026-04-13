Бывший муж Лерчек сказал детям, что может не вернуться домой после суда

Артем Чекалин предупредил детей, что может не вернуться домой после суда

Москва13 апр Вести.Артем Чекалин, экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), предупредил детей, что может сегодня не вернуться домой. Об этом он заявил, беседуя с журналистами перед заседанием суда.

Сегодня Гагаринский суд Москвы должен огласить Чекалину приговор по делу о незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием поддельных документов.

Беседуя с представителями прессы, Чекалин заявил, что идет на заседание с тяжелым сердцем.

В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело из‑за того, что их мама болеет заявил бывший муж Лерчек

Впрочем, он добавил, что его совесть чиста, так как он не виновен в том, в чем его обвиняют.

Ранее адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор.