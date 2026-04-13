Москва13 апр Вести.Адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров ответил на вопрос об ожиданиях от суда. Он сообщил корреспонденту ИС «Вести», что рассчитывает на оправдательный приговор.

Он уточнил, что более подробный комментарий сможет дать только после оглашения приговора.

Решение суда по делу бывшего мужа блогера Лерчек станет известно сегодня, 13 апреля.

Ранее следствие отказало Федеральной налоговой службе в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов против Чекалиных. Экс-супруги полностью погасили задолженности, включая штрафы и пени.