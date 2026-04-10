Москва10 апрВести.В отношении блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина не стали возбуждать уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
Следствие отказалось заводить на пару дело после полного погашения ими задолженности.
Приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного делаговорится в материале
Кроме непосредственно долга, также Чекалин в полном объеме оплатил пени и штрафы.
Он погасил задолженность в 176 миллионов рублей в марте. Незадолго до этого сообщалось о погашении долга и самой Лерчек.