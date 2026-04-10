ФНС отказано в возбуждении дела против блогеров Чекалиных

Москва10 апр Вести.В отношении блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина не стали возбуждать уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие отказалось заводить на пару дело после полного погашения ими задолженности.

Приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Подвойского, согласно которому следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного дела говорится в материале

Кроме непосредственно долга, также Чекалин в полном объеме оплатил пени и штрафы.

Он погасил задолженность в 176 миллионов рублей в марте. Незадолго до этого сообщалось о погашении долга и самой Лерчек.