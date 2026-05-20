Москва20 мая Вести.Артем Чекалин продал недостроенный дом в премиальном коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" на Новорижском шоссе. Одним из условий сделки купли-продажи стало то, что покупатель заплатит за бывшую супругу блогера, Валерию Чекалину (известную как Лерчек), 176 млн рублей налогов — именно для того, чтобы прекратить процесс ее банкротства. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Валерия и Артем Чекалины обвинялись в выводе более 250 млн рублей на счета нерезидентов в ОАЭ по подложным документам. В феврале ФНС подала в арбитражный суд заявление о банкротстве блогера в связи с накопившимся налоговым долгом. В конце того же месяца Лерчек госпитализировали в онкологическую больницу, где у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.

Из-за тяжелого заболевания 16 марта уголовное дело в отношении Валерии выделили в отдельное производство и приостановили до ее выздоровления. В тот же день на ее расчетный счет поступили 176 млн рублей — сумма, превышающая налоговую задолженность.

Как следует из материалов, перевод сделал покупатель недостроенного особняка в коттеджном поселке в подмосковной Истре, и уплата налога за Лерчек была одним из условий сделки. Сам Артем Чекалин еще в декабре обращался к судье с просьбой разрешить продажу дома для погашения налогов (хотя, по его словам, такого разрешения на самом деле не требовалось). Он отмечал, что на имущество не наложен арест или другие обеспечительные меры, а недвижимость была приобретена еще в 2020 году.