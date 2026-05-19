Лерчек и Артем Чекалин избавились от своего особняка почти за 1 млрд рублей SHOT: Лерчек и Артем Чекалин избавились от дорогого недостроенного особняка

Москва19 мая Вести.Блогер Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин избавились от своего недостроенного особняка в элитном поселке "Агаларов Эстейт". Дом оценивается в почти 1 миллиард рублей, пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, новым собственником недвижимости стал адвокат из Москвы Владимир Х. До этого ему принадлежала только квартира в столице за 20 миллионов рублей.

При этом хозяин у особняка сменился сразу после погашения Валерией Чекалиной задолженности перед ФНС России в 175 миллионов рублей, отмечает Telegram-канал. До этого любые операции с недвижимостью были запрещены.

Особняк располагается на участке в 56 соток, площадь самого дома - более 2 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Лерчек прошла пятый курс химиотерапии. Блогер продолжает лечение рака желудка четвертой стадии.