Друг Лерчек сообщил об улучшении ее состояния на фоне лечения от рака

Друг Лерчек рассказал о самочувствии блогера Друг Лерчек сообщил об улучшении ее состояния на фоне лечения от рака

Москва28 апр Вести.Фотограф Георгий Камаев, близкий друг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), поделился новостями о ее самочувствии в личном блоге в социальной сети. По его словам, сейчас состояние девушки улучшается.

Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остается активной и пытается делать, что может. Слава богу, сейчас состояние и самочувствие лучше отметил Камаев

Ранее во время последней беременности Лерчек неоднократно попадала в больницу. Родственники и близкие не делились деталями, но упоминали о сильных болях. Позже появилась информация об онкологическом диагнозе, которые подтвердил молодой человек Чекалиной. У блогера диагностирована четвертая стадия рака желудка с обширными метастазами. На данный момент она продолжает курс терапии, ранее адвокат сообщал о тяжелом состоянии.