Новое исследование показало, что блогер Лерчек действительно больна Новая медицинская проверка подтвердила наличие онкозаболевания у блогера Лерчек

Москва20 июн Вести.Медицинское исследование подтвердило наличие заболевания у Валерии Чекалирой, известной как блогер Лерчек, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Новое обследование было назначено по требованию прокуратуры, которая усомнилась в ее состоянии здоровья из-за публикации видео из спортзала. Блогер тренировалась после операции на позвоночнике. Подписчики сошлись во мнении, что в период реабилитации это физически невозможно.

Вынужденно возвращаемся к ситуации вокруг болезни нашей доверительницы Валерии Чекалиной. Сейчас в СМИ активно обсуждаются сообщения о том, что прокуратура планирует проверить подлинность ее медицинских документов. Сообщаем: 17 июня были получены результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден отметил адвокат

Он также уточнил, что спокойно относится к требованию надзорного ведомства.

У Лерчек диагностирована четвертая стадия рака желудка с обширными метастазами. Она перенесла уже шесть курсов химиотерапии.