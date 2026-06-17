Адвокат рассказал, что ждет Лерчек после повторной проверки ее здоровья Адвокат Бенхин: Лерчек может быть привлечена к следственным действиям

Москва17 июн Вести.Прокуратура может привлечь блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к дополнительным следственным действиям в рамках повторной проверки ее состояния здоровья. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, прокуратура имеет веские причины подозревать неладное в истории с ее онкологическим диагнозом.

Адвокат отметил, что ситуация для Лерчек не очень хорошая, ведь прокурорская проверка — не автоматическое действие. Вероятно, в ведомстве уже что-то серьезно подозревают.

Лерчек, возможно, доигралась. Потому что нужно было додуматься, получив приостановку уголовного дела из-за рака четвертой стадии, транслировать силовые тренировки. Теперь прокуратура изымет медкарты, проведет повторную проверку. Если докажут, что рак Лерчек был симулирован, то это обернется ей букетом статей. Если болезнь действительно есть, но тем не менее физическое состояние позволяет блогеру заниматься силовыми тренировками, значит, она может принимать участие в следственных действиях и в заседаниях суда. В этом случае опять возобновят дело пояснил Бенхин

Ранее сообщалось, что Чекалиной могут еще раз назначить медицинскую экспертизу из-за публикации видео из спортзала. Блогер тренировалась после операции на позвоночнике. Подписчики сошлись во мнении, что в период реабилитации это физически невозможно.