Москва24 июл Вести.Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить процесс по уголовному делу в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ужесточить ей меру пресечения на домашний арест. Такую информацию обнародовало агентство ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест заявил собеседник журналистов

По его словам, это связано с нарушением со стороны Лерчек меры пресечения в виде запрета определенных действий, так как она, как утверждается, уезжала "на пару дней" из Москвы в Петербург. Как он сказал, в этой связи прокуратура будет настаивать на возобновлении судебного процесса.

Собеседник агентства также заявил, что на руках у Лерчек находится изъятый ранее заграничный паспорт.

Вместе с тем представители защиты блогера заявили агентству, что нарушений со стороны Лерчек не было, потому что, с их слов, нет ограничений на ее выезд из Москвы. Защитники также заявили, что загранпаспорт блогера находится не у Лерчек, а у одного из них.

По версии следствия, блогеры Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин (родители троих детей) совместно с бизнес-партнером перевели на счет в ОАЭ более 251,5 млн рублей от продаж в Сети фитнес-марафона, сопроводив это ложными документами. В феврале 2026 года Лерчек, находясь под домашним арестом, родила четвертого ребенка от нового избранника - танцора из Аргентины. Сразу после этого Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Близкие Лерчек заявили, что она давно жаловалась на плохое самочувствие, но ее не отпускали к врачам. Дело Лерчек суд выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, также был отменен домашний арест. После этого в соцсетях возник резонанс из-за посещения блогером фитнес-зала и продолжения занятий танцами. Летом 2026-го прокуратура попросила суд провести повторную экспертизу состояния Лерчек. Позднее адвокат заявил, что медицинское исследование подтвердило наличие заболевания.