Москва17 июн Вести.Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) могут еще раз назначить медицинскую экспертизу из-за публикации видео из спортзала. Блогер тренировалась после операции на позвоночнике. По мнению подписчиков, это физически невозможно в период реабилитации.

В связи с этим прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков говорится в сообщении

Также проверят отца четвертого ребенка Чекалиной Луиса Сквиччиарини.