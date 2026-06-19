Другой судья будет рассматривать дело блогера Чекалиной У Лерчек сменится судья

Москва19 июн Вести.Дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей его до выздоровления подсудимой от рака желудка, судье Джемалу Курбанову. Об этом сообщает РИА Новости. В суд обращение прокуратуры пока не поступало.

Защита блогера узнала о передаче дела из сообщений в прессе и отказалась от комментариев, пояснив, что адвокатов обязаны уведомлять о подобных процессуальных действиях, однако они не получали никаких уведомлений говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Лерчек могут назначить повторную судмедэкспертизу из-за публикации видео тренировок из спортзала. Подписчики засомневались, что человек, болеющий четвертой стадией рака и с метастазами в позвоночнике, в состоянии заниматься спортом.