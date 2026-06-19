Москва19 июнВести.Дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей его до выздоровления подсудимой от рака желудка, судье Джемалу Курбанову. Об этом сообщает РИА Новости. В суд обращение прокуратуры пока не поступало.
Защита блогера узнала о передаче дела из сообщений в прессе и отказалась от комментариев, пояснив, что адвокатов обязаны уведомлять о подобных процессуальных действиях, однако они не получали никаких уведомленийговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что Лерчек могут назначить повторную судмедэкспертизу из-за публикации видео тренировок из спортзала. Подписчики засомневались, что человек, болеющий четвертой стадией рака и с метастазами в позвоночнике, в состоянии заниматься спортом.