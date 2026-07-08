Москва8 июлВести.10 июля Гагаринский суд Москвы рассмотрит вопрос о переезде находящейся под запретом определенных действий блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.
У Лерчек рак желудка четвертой стадии, она проходит курсы химиотерапии. В феврале она родила четвертого ребенка. Суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий.
У Чекалиной закончился договор аренды дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий. В пятницу, 10 июля, суд должен рассмотреть вопрос об изменении места жительстваотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что Лерчек рассказала о болезни и реакции детей.