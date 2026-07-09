Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии в рамках борьбы с раком желудка Заболевшая раком желудка блогер Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии

Москва9 июл Вести.Блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, прошла восьмой курс химиотерапии в рамках борьбы с раком желудка. Об этом ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил в MAX.

Процедуры проводились в начале июля, и спустя несколько дней после них Лерчек почувствовала сильные боли.

Первого и второго июля у нас прошла 8-я химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко пишет Сквиччиарини

Он предположил, что это результат накопившейся в организме химии. Также мужчина сообщил, что в пятницу, 10 июля, он вместе с возлюбленной поедет на таргетную терапию, которая продлится сутки.

О страшном диагнозе стало известно вскоре после того, как Валерия Чекалина родила своего четвертого ребенка. Луис Сквиччиарини является отцом малыша.