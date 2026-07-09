Москва9 июлВести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит пятый курс таргетной терапии после восьми курсов химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини в своем MAX-канале.
У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.
Сегодня мы с госпитализацией в клинике для прохождения таргетного лечения. Это наша 5 капельница. Химий было всего 8написал Сквиччиарини
По его словам, из-за препарата у Чекалиной были побочные эффекты – отек, затруднение дыхания, но одновременно с этим появились признаки улучшения зрения.