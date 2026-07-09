Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек, которая проходит терапию Блогер Лерчек проходит пятый курс таргетной терапии

Москва9 июл Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит пятый курс таргетной терапии после восьми курсов химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини в своем MAX-канале.

У Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Сегодня мы с госпитализацией в клинике для прохождения таргетного лечения. Это наша 5 капельница. Химий было всего 8 написал Сквиччиарини

По его словам, из-за препарата у Чекалиной были побочные эффекты – отек, затруднение дыхания, но одновременно с этим появились признаки улучшения зрения.