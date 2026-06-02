Москва2 июнВести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила, что успешно перенесла шестой курс химиотерапии при раке желудка четвёртой стадии. С этой новостью она появилась в видео, которое ее муж Луис Сквиччиарини разместил в соцсетях.
В феврале Чекалина родила четвёртого ребёнка, а уже на следующий день после выписки из роддома была госпитализирована в онкологическую реанимацию. По словам Чекалиной, после текущей химиотерапии она чувствует себя относительно хорошо, хотя отмечает упадок сил и снижение аппетита.
На этот раз химия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядкеприводятся слова блогера
Седьмой курс химиотерапии из девяти запланированных пройдёт через две недели.