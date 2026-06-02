Лерчек перенесла шестой курс химиотерапии при раке желудка 4‑й стадии Блогер Чекалина сообщила, что успешно прошла шестой курс химиотерапии

Москва2 июн Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила, что успешно перенесла шестой курс химиотерапии при раке желудка четвёртой стадии. С этой новостью она появилась в видео, которое ее муж Луис Сквиччиарини разместил в соцсетях.

В феврале Чекалина родила четвёртого ребёнка, а уже на следующий день после выписки из роддома была госпитализирована в онкологическую реанимацию. По словам Чекалиной, после текущей химиотерапии она чувствует себя относительно хорошо, хотя отмечает упадок сил и снижение аппетита.

На этот раз химия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядке приводятся слова блогера

Седьмой курс химиотерапии из девяти запланированных пройдёт через две недели.