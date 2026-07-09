Москва9 июлВести.Прокуратура просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за ее онкологического заболевания. Она обвиняется в незаконных валютных операциях.
Медицинских противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. Поэтому гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производствасказал собеседник агентства
По его словам, продолжительность курсов химиотерапии Лерчек - с 13 марта по 17 июля 2026 года. Суд решит вопрос о возобновлении процесса 10 июля.