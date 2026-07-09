Судебный процесс по делу блогера Лерчек может быть возобновлен Гособвинение просит суд возобновить судебный процесс по делу блогера Лерчек

Москва9 июл Вести.Прокуратура просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за ее онкологического заболевания. Она обвиняется в незаконных валютных операциях.

Медицинских противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. Поэтому гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства сказал собеседник агентства

По его словам, продолжительность курсов химиотерапии Лерчек - с 13 марта по 17 июля 2026 года. Суд решит вопрос о возобновлении процесса 10 июля.