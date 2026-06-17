Эксперт Юрасов заявил, что диагноз Лерчек вряд ли можно ставить под сомнение

"Вряд ли можно ставить под сомнение". Эксперт о диагнозе Лерчек Эксперт Юрасов заявил, что диагноз Лерчек вряд ли можно ставить под сомнение

Москва17 июн Вести.Новая судебно-медицинская экспертиза, которую назначили блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) может показать только изменение динамики болезни, а сам диагноз вряд ли поставит под сомнение. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Московской коллегии адвокатов "Юрасов, Ларин и партнеры" Владимир Юрасов.

Он напомнил, что прокуратура должна собирать не только отягчающие, но и смягчающие обстоятельства, к которым относится улучшение состояния здоровья.

Прокуратура усомнилась, возможно, в первичной комплексной медицинской экспертизе, либо она хочет узнать динамику болезни, то есть в каком состоянии находится подсудимая на данный момент. ... Я могу предположить, что тот диагноз, который уже был, поставлен, вряд ли он может быть поставлен под сомнение. Вопрос в динамике болезни, в какой стадии сейчас находится заболевшая. Прокуратура должна собирать не только отягчающие обстоятельства, но и смягчающие. Улучшение состояния здоровья является ... смягчающим обстоятельством, как то для меры пресечения, как то для отбытия наказания объяснил Юрасов

Ранее Лерчек сообщала, что успешно перенесла шестой курс химиотерапии. У блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.