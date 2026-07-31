Юрист объяснил, почему суд над Лерчек проходит в ускоренном режиме Юрист объяснил, может ли блогер Лерчек избежать тюремного наказания

Москва31 июл Вести.30 июля в Гагаринском суде состоялось заседание по делу блогера Валерии Чекалиной, а сегодня очередное заседание началось в девять утра. В беседе с KP.RU юрист объяснил, с чем связано ускоренное судопроизводство по делу Лерчек.

Уточняется, что в январе у Валерии выявили онкологию, и судебный процесс приостановили на время лечения.

Наиболее очевидное объяснение - стремление суда компенсировать длительный перерыв и рассмотреть дело в разумный срок. Кроме того, суд может стараться исследовать максимальный объем доказательств, когда состояние здоровья Валерии Чекалиной, согласно представленным медицинским документам, позволяет ей участвовать в процессе уточнил адвокат Андрей Мишонов

Юрист отметил, что муж Чекалиной Артем уже осужден и получил реальный срок - 7 лет колонии.

Приговор Артему Чекалину, безусловно, является серьезным ориентиром, поскольку речь идет об одном и том же уголовном деле, об одном и том же предполагаемом эпизоде и, вероятно, общей доказательственной базе сказал Мишонов

По словам специалиста, такие факторы, как тяжелое заболевание и наличие четырех несовершеннолетних детей, могут повлиять на решение суда, но смягчающие обстоятельства не освободят блогера от ответственности. Однако существует теоретическая возможность, что при назначении реального срока суд может отсрочить его исполнение до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Ранее прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек.