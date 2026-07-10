Москва10 июлВести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не сможет присутствовать на судебном заседании в пятницу, 10 июля, рассказал РИА Новости участник процесса.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.
В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседаниисказал собеседник агентства
Блогер обвиняется в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ