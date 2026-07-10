Лерчек не сможет явиться в суд, где будет решаться вопрос возобновления процесса

Находящаяся на терапии Лерчек не будет присутствовать в суде в пятницу Лерчек не сможет явиться в суд, где будет решаться вопрос возобновления процесса

Москва10 июл Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не сможет присутствовать на судебном заседании в пятницу, 10 июля, рассказал РИА Новости участник процесса.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании сказал собеседник агентства

Блогер обвиняется в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ