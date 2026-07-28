Москва28 июл Вести.Прокуратура настаивает на замене запрета определенных действий на домашний арест в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит лечение от онкологического заболевания. Поводом для ходатайства стала покупка билетов в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а после выписки была экстренно госпитализирована с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Судебное производство по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ через подложные документы было приостановлено из-за болезни. Однако в конце июля его возобновили, заседание назначено на 30 июля.

Прокуратура указала, что по данным НМИЦ онкологии им. Блохина, Чекалина по состоянию здоровья способна участвовать в заседаниях при соблюдении врачебных рекомендаций. Это, по мнению надзорного ведомства, ставит под сомнение необходимость сохранения текущей меры пресечения — она не гарантирует явку обвиняемой, не исключает возможности помешать расследованию или скрыться.

В ходе проверки было установлено, что Чекалина нарушила установленные ограничения. Так, на ее имя были приобретены билеты на поезда Москва–Санкт-Петербург и обратно на 7 и 10 мая 2026 года. С учетом этого прокуратура просит изменить меру пресечения на домашний арест.